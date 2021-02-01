نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك تعاقده مع المحترف التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق المقاولون العرب، امس السبت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك، ان سيف الدين الجزيري انضم لصفوف القلعة البيضاء، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 5 ملايين جنيه.

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، وافق على ضم المهاجم التونسي للاعتماد عليه في بطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وكانت إدارة النادي الأبيض متحفظه على التعاقد مع الجزيري، بسبب عدم مشاركته في بطولة دوري الأبطال بعدما شارك مع المقاولون في بطولة الكونفدرالية.

وتمسك باتشيكو بجلب اللاعب إلي ميت عقبة، لإعجابه بقدراته الهجومية، وتدعيم خط الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد.