نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي في مونديال الأندية تهدي الفيفا "تشيرت" خاص بالأحمر بإمضاء الخطيب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قامت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين بتسليم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قميص النادي مزينًا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية؛ لوضعه في متحف «الفيفا».
جاء طلب «فيفا» بالحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الكابتن الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة «نادي القرن».
من جانبه قام الكابتن الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه «دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح».
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.