نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: كل اللاعبين لديهم هدف واضح وهو الفوز على الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اعتزازه وفخره بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكد أن المشاركة في كأس العالم للأندية شرف كبير لأي لاعب، خاصة عندما تكون ضمن كتيبه النادي الأهلي العظيم، وهو أمر يدعو لمزيد من الفخر.

وقال: «كل اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو الفوز على الدحيل، وتخطي هذا الدور؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي.. لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل.. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي، ولكن بالنسبة لنا كل هذه الأمور مؤجلة تماما، خاصة أن أي حديث بخلاف مباراتنا الأولى أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا».

واشار كهربا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يقومون بالتحضير لمواجهة فريق الدحيل بشكل جيد جدا من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، بالإضافة إلى قيام كل لاعب بدراسة اللاعب المنافس في مركزه من فريق الدخيل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة، وهناك قناعة لدى لاعبي الاهلي بأن مواجهة الدحيل هي مواجهة أمام فريق قوي للغاية ويمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة.

وأضاف: «ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة في مواصلة تحقيق البطولات، ونعي أن (جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات) وإذا حققت بطولة مع الأهلي، فمن الطبيعي أن تتطلع إلى إضافة المزيد من البطولات، خاصة أن جماهيرنا تسعى للفوز بكل الألقاب على مختلف الأصعدة».

وأكمل: «أي لاعب يرتدي «تي شيرت» الأهلي يعي تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، وحجم الضغوط والبحث الدائم عن تحقيق البطولات والإنجازات والأرقام القياسية؛ لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا».

وعن دعم جماهير الأهلي قال كهربا: «ليس جديدا على جماهيرنا الوفية في كل مكان.. تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة، وهو ما يسعدنا ويحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع؛ من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات».

واختتم كهربا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «تفاءلوا خيرا.. الأهلي قادر علي تحقيق كل ما يسعدكم، وسنكون عند حسن ظنكم».