نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يطيح بالأوليمبي من الدور التمهيدي الثالث في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي القناة فوز غالي على حساب نادي الأوليمبي السكندري بنتيجة هدف مقابل لا شئ، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز الشاعر لاعب فريق القناة، ليهدي لفريقه فوز غالي و صعب على الفريق السكندري الذي يقدم نتائج متميزة في دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيلة فريقه كالأتي:

عمرو الصعيدي، نور نبيل، جابر حافظ، محمد عبد الستار ، أحمد غريب انور، منير محمد، مصطفي عبده، عمر فاروق، خالد عصام، مصطفي جميل، لاندرى.

بينما أختار صلاح الدين محمد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي القناة تشكيلة فريقه كالتالي:

أحمد عبد الفتاح، أحمد علي، محمد طارق، علاء أحمد، عبد العزيز الشاعر، باسم عادل، مصطفي علي، محمود مجدي، وحيد محسن، عبد العزيز إمام، سيلا بدارا.

أدار اللقاء الحكم هشام الفلال عاونه احمد نبيل وماجد مرسي وحكم رابع محمد عبد النبي.