نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود بتروجت والبلدية ودكرنس والحرس للدور الاخير للكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات الدور الثالث التمهيدي لكأس مصر عن فوزفريق بتروجت على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف سجلهما اسلام كانو في الدقيقة 28 من الشوط الأول، زمحمود فليكس في الدقيقة 23 من الشوط الثاني وسجل عصام عابدين هدف بورتو.

وفاز فريق القناة على فريق الأوليمبى بهدف دون رد سجله عبد العزيز الشاعر في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وفاز فريق لاڤيينا على فريق أبو تيج بهدف نظيف سجله موكا في الشوط الأول، وإهدر محمد عصام لاعب لاڤيينا ركلة جزاء.

وفاز فريق البلدية على فريق كوم حماده بضربات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله تقدم البلدية بهدف في الشوط الأول سجله عمرو مصطفى وتعادل شريف دومنيك في الشوط الثاني.

وفاز فريق حرس الحدود مع فريق أبو قير بهدف نظيف سجله اسعد سعد في الشوط الثاني.

وفاز فريق دكرنس على فريق بيلا بهدفين نظيفين سجلها مؤمن سمير في الدقيقة 35 من الشوط الثاني واضاف فالو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.