الأهلي يسلم قميصه بتوقيع الخطيب لمتحف فيفا..صور

قامت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين بتسليم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قميص النادي مزينًا بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية؛ لوضعه في متحف «الفيفا».
جاء طلب «فيفا» بالحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الكابتن الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة «نادي القرن».
من جانبه قام الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه «دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح».
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