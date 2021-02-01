لن ننساكم..شوبير يحيي ذكرى شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد

حرص الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على إحياء ذكرى رحيل 72 شهيدا من جماهير النادي الأهلي بمذبحة بورسعيد الشهيرة

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" اليوم ذكري شهداء النادي الأهلي رحيل ٧٢ ولد من ولادنا لن ننساكم ابدًا في الجنة ان شاء الله"

وقامت إدارة النادي الأهلي بإحياء الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

وقام وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

ويتواجد محمود الخطيب ، على رأس بعثة فريق الكرة بقطر للمشاركة بمونديال العالم ، فيما تغيب العامري فاروق بسبب إصابته بفيروس كورونا