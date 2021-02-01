توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والمحلة في الدوري الممتاز

وقال محمد سيد إن نادي الزمالك في مباريات الدروي السابقة يتمتع بأداء رائع، وصرح قائلا أتوقع فوز نادي الزمالك 2_0 وأتمنى الفوز ببطولة الدوري.
وأضاف سيد أن اللاعب المنضم حديثا مروان حمدي المنتقل من فريق مصر المقاصة سيتألق فى المباراة القادمة لسرعته وقوة أدائه.
وقال خالد حازم، إن مباريات الدروي أصبحت قوية للغاية والمسابقة تشتد سخونة على الصدارة والبقاء في الدوري، مشيرا إلى أن لاعبي نادي الزمالك لديهم حيوية عالية وأسلوب الفريق تطور بشكل كبير، حيث إن أداء نادى الزمالك عاد لصدارته التى كان يمتلكها منذ ٢٠ عاما.
مدرسة الفن والهندسة ستفوز ٤ مقابل لا شيء من غزل المحلة هكذا قال أحمد سعيد، وأضاف انه يتوقع تألق لاعب الزمالك الجديد سيف الدين الجزيري.
يذكر أن يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، غدا الثلاثاء، فى الخامسة مساءً باستاد المحلة ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
عقب مران اليوم، يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة المحلة، حيث سيسافر الفريق الأبيض بعد التدريب إلى مدينة المنصورة للمبيت هناك والتوجه غدا من فندق الإقامة إلى مدينة المحلة نظرا لقرب المسافة بين المنصورة والمحلة وعدم وجود فنادق مناسبة بالمحلة.
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