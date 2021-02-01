سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المصري

جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة النادي المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد الجيش المصري ببرج العرب اللقاء في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء .
استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية من جديد بعد الراحة 24ساعة عقب مباراة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وقبل انطلاق المران خضع لاعبو فريق البنك الأهلي لمسحة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر اتباعها قبل انطلاق المباريات الرسمية 72ساعة بدلًا من 48 ساعة.
وغاب عن المران كل من احمد ياسر وكريم بامبو ومحمد كوفي للإصابة ومازال محمد عبد الرحمن لعبه ومحمد عصام الوافد الجديد في مرحلة التأهيل .
وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قد عقد في حضور محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة إجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .
وأكد علي ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق في بذل مزيد من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.
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