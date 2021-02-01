محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 21 في الدوري الإنجليزي

كشف حساب الدوري الإنجليزي الممتاز على موقع "تويتر" عن التشكيل المثالي للجولة الحادية والعشرين للمسابقة، بحسب ألان شيرار أسطورة الهجوم في البريميرليج. وتواجد المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، في التشكيل المثالي الذي اختاره شيرار، بعد قيادته الريدز للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس. وجاء التشكيل المثالي كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع:أزبيلكويتا - دياز - مينجيز - جمال لويس خط الوسط: فينالدوم - دالاس - جيراليش خط الهجوم: محمد صلاح - بامفورد - ويلسون واختار شيرار، ستيف بروس ليكون أفضل مدرب في الجولة، بعد قيادته نيوكاسل يونايتد للفوز على إيفرتون بثنائية.

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