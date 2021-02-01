الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا لـ 10 لاعبين وإيجابية 6 حالات

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، عن نتائج المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة العميد حسام حسن، من فيروس كورونا المستجد.
وأجريت هذه المسحة الخاصة تحت إشراف د عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادى، وأظهرت المسحة سلبية النتيجة الخاصة بعشرة لاعبين وهم: الايفوارى رزاق سيسيه، روماريو، احمد راشد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحي، كريم ممدوح، احمد حجى، عماد السيد.
فيما أثبتت المسحة استمرار إيجابية ست حالات هم:
محمد عطوة، مانجا، فوزى الحناوى، عبد السميع (سيمو)، هشام صلاح، مصطفي ابراهيم.
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