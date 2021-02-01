تكتم على مدة التعاقد والراتب .. التشيلي ماريو سالاس مديرا فنيا لـ وادى دجلة

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الاثنين، تعيين التشيلي ماريو سالاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لليوناني نيكوديموس بابافيسيليو.

ورحب نادي دجلة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بـ سالاس دون ذكر مدة التعاقد أو قيمة العقد.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن إقالة نيكوديموس بابافيسيليو الشهر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق.

وسبق لـ سالاس تدريب هويتشباتو ويونفيرستاد كاتوليكا وسبورتينج كريستال وكولو كولو في تشيلي، وكانت أخر محطاته تدريب فريق أليانزا ليما البيروفي