ورحب نادي دجلة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بـ سالاس دون ذكر مدة التعاقد أو قيمة العقد.
وكان نادي وادي دجلة قد أعلن إقالة نيكوديموس بابافيسيليو الشهر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق.
وسبق لـ سالاس تدريب هويتشباتو ويونفيرستاد كاتوليكا وسبورتينج كريستال وكولو كولو في تشيلي، وكانت أخر محطاته تدريب فريق أليانزا ليما البيروفي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكتم على مدة التعاقد والراتب .. التشيلي ماريو سالاس مديرا فنيا لـ وادى دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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