نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكورة – برومو برنامجنا الجديد بالتعاون مع جريدة الفجر وتطبيق 365scores في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسرنا أن نعلن عن تعاون مشترك بين تطبيق 365scores وجريدة الفجر، من خلال برنامج جديد سيتم بثه على الموقع وخاصية الـ “tv” داخل التطبيق وعلى منصات جريدة الفجر المختلفة. ويقدم البرنامج الصحفي الرياضي أحمد يحيى.

سيتم الحديث في البرنامج عن أبرز المستجدات في كرة القدم العربية والعالمية، وسرد قصص رياضية تاريخية ومميزة. وكشف حقيقة العديد من الخرافات التاريخية المنتشرة بين الجماهير.