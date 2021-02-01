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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز أمام نظيره سامبدوريا، مساء أمس السبت، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ويواجه فريق يوفنتوس نظيره روما، في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، يوم السبت الموافق السادس من شهر فبراير المقبل.

ويلتقي يوفنتوس بنظيره روما، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، والتي تنطلق عند الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة.

ويستعد يوفنتوس في الوقت الحالي لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير المقبل.