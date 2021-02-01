بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي مع إتحاد جدة في الدوري السعودي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي مع إتحاد جدة في الدوري السعودي في المقال التالي
وانضم أحمد حجازي صاحب الـ30 عامًا إلى نادي اتحاد جدة السعودي في أكتوبر الماضي قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يضمن إلزامية الشراء النهائي عقب العام الأول له مع الفريق.
ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي؟
خاض مدافع منتخب مصر 14 مباراة مع اتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1260 دقيقة، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وساهم مع زملائه في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 4 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف لزملائه.
ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق "العميد" 6 انتصارات وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا، بفارق 3 أهداف فقط.
كما شارك "حجازي" في مباراة وحيدة مع اتحاد جدة في بطولة كأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين)، وذلك ضد فريق الوحدة في الدور الأول من البطولة المحلية وفاز فريقه بثلاثية نظيفة.