نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة لفترة الانتقالات الشتوية بضم مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري. تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد التعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري. حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : المثلوثي –عبد الغني – الونش_ فتوح خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور وسط مهاجم: زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مروان حمدي _ سيف الدين الجزيري. وفي سياق آخر يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، استعداداته لمواجهة غزل المحلة مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الترتيب الثاني برصيد 20 نقطة.