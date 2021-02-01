نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يتعاقد مع لاعب وسط الأهلي الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي زد، فى التعاقد مع اللاعب شهاب الدين أحمد، فى صفقة انتقال حر، لمدة ستة أشهر.

وجاء التعاقد بناءاً على رغبة المدير الفني للفريق، أسامة نبيه، الذي أشاد بمستوي اللاعب اثناء مشاركاته مع التقدم السعودي، بدوري الدرجة الأولى هناك.

وبدأ اللاعب مشواره الكروي، بالنادي الأهلي وتدرج حتى صعد للفريق الأول، ورحل عن القلعة الحمراء عام 2014، وانتقل بعدها لطلائع الجيش حتى 2015، ثم بتروجيت لمدة 6 أشهر، والانتاج الحربي لمدة ثلاث مواسم، ثم الاسيوطي لمدة موسم، وانتقل بعدها للسعودية، ولعب للبكرية لمدة موسمين، ثم التقدم لمدة موسم، قبل أن يعود لمصر عبر بوابة زد.

وتعاقد زد مع كلاً من: أحمد جعفر، أحمد دويدار، عبد الله سمير (بيكا)، إسلام صيام، علاء يحيي (اعارة من الزمالك)، حسن علي (صاروخ) (اعارة من الزمالك)، علي عباس (اعارة من الزمالك)، إسلام عصام (اعارة من الزمالك)، يوسف علي (اعارة من الزمالك)، محمود عبد الله (اعارة من فاركو)، عمر اسماعيل (تيجانا) قادماً من المنيا، يوسف أحمد حسن قادماً من الاتحاد.

ويستعد زد لمواجهة الداخلية غداً، على ملعب نادي زد بالشيخ زايد، ضمن مباريات الدور الثالث لكأس مصر.