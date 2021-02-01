نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أسباب طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وفي تصريحات صحفية أكد أوناجم ان باتشيكو أخبره بانه في حالة عدم مشاركته يجب عليه الخروج على سبيل الإعارة من أجل ضمان المشاركة لدقائق أكثر مع فريق آخر.

وأضاف صاحب التسعة وعشرين عاماً أنه في كل مرة يؤكد لي حاجته لخدماتي وأجد نفسي خارج القائمة وإنتقالي للوداد جاء بحثاً عن الألقاب والبطولات.