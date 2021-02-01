وزير الرياضة يكرم الفائزين في الانتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين في الانتخابات الإلكترونية الأولى التي أطلقتها الوزارة 2021/2020 تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا".
وأعرب "صبحي"، عن سعادته بنجاح أول نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" الذي شارك فيه العديد من الشباب والفتيات من أعضاء برلمان شباب مصر من محافظات "البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية".
وأكد حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، على دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة الذي يأتي جزءا منها في إشراكهم في نماذج الحياة السياسية المختلفة التي تتم عن طريق خطوات علمية ملموسة.
وأضاف أن اللقاء الحواري الذي يعقده مع اعضاء برلمان شباب مصر في نسخته الأولي ولن تكون الاخيرة، ويعمل دائما علي التواصل مع الشباب ومعرفة آرائهم وأفكارهم المختلفة حول ما يحيط بهم، والعمل علي تذليل مختلف العقبات والصعوبات ومساعدتهم للنجاح في حياتهم العلمية والعملية.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما لوضع الشباب علي الطريق الصحيح وتكون داعمًا لهم.
وفي ختام الحوار، كرم الدكتور أشرف صبحي الفائزين في الانتخابات.
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