ماتوا دون ذنب.. ميدو ينعى شهداء الأهلي

حرص أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق على إحياء ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم كل اللي ماتوا في بورسعيد بدون أي ذنب غير انهم بيعشقوا ناديهم وربنا يصبر كل الناس اللي خسروا ابنائهم واخواتهم وأصدقائهم #شهداء_الاهلي_ذكراهم_خالده ".

وقامت إدارة النادي الأهلي بإحياء الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

وقام وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

ويتواجد محمود الخطيب، على رأس بعثة فريق الكرة بقطر للمشاركة بمونديال العالم، فيما تغيب العامري فاروق بسبب إصابته بفيروس كورونا.