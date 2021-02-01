كاسونجو يلحق بـ مصطفى محمد في تركيا وينضم لـ بولو سبور

أعلن نادي بولو سبور التركي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق.
ورحب بولو سبور الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي بكاسونجو كابونجو عبر موقه الإلكتروني، دون ذكر قيمة التعاقد أو الراتب الذي سيتقاضاه مع الفريق.
وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق، وقع عقدًا يمتد لمدة موسم ونصف مع بولو سبور.
ورحل كاسونجو عن الزمالك بعد توقيعه مخالصة مادية، كما سبق له اللعب في الاتحاد السكندري، والوداد البيضاوي المغربي والوحدة السعودي.
والتحق كاسونجو بزميله السابق مصطفى محمد في تركيا، والذي رحل عن الزمالك للانضمام لـ جالاتا سراي على سبيل الإعارة.
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