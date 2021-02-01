كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن علاقته بـ محمد عبد الغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا وفتوح نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه لا يعنيه مطلقا من يشارك، فالمهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات.
وأكد عبدالله جمعة في تصريحات لـ قناة " الزمالك"، أن علاقته بـ عبد الغني رائعة، حيث يقيم معه في غرفة واحدة في جميع معسكرات الفريق بالإضافة لمساندته له طوال الوقت، مشددا على أنه أخبر عبدالغني أن يتحلى بالصبر ولا يتعجل في المشاركة أساسيا مع الفريق.
وأضاف أن فتوح بمثابة شقيقه الأصغر، حيث كان زميله في إنبي، مشددا أنه لا يواجه أزمة مطلقا في من سيشارك، فالمهم هو أن يحقق الزمالك الفوز.
أما عن شيكابالا فأكد أنه طلب منه ألا يجلس بجانبه مرة أخرى، حيث يقوم بإضحاكه كثيرا، مشددا أنه في إحدى المباريات كان الزمالك متعادلا وضحك وصورته الكاميرات.
وأضاف أن شيكابالا طلب منه أن لا يجلس بجانيه حتى لا يتسبب له في أزمات جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.