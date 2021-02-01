كهربا: سنقاتل للفوز على الدحيل.. ولا نفكر في بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، إن هناك حالة من الإصرار والرغبة لدى فريقه، من أجل عبور الدحيل القطري، الخميس المقبل، في مونديال الأندية بقطر.

وشدد كهربا، في تصريحات لموقع ناديه: "لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل.. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونخ، في الدور التالي، لكن بالنسبة لنا هذا الأمر مؤجل تماما".

وواصل: "الجهاز الفني واللاعبون يقومون بالتحضير لمواجهة الدحيل، بشكل جيد جدا، من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، بالإضافة إلى دراسة كل لاعب للمنافس في مركزه".

وأضاف: "ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة، في مواصلة تحقيق البطولات، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي، يعي تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه".

وأردف: "تواجد الجماهير في المطار، فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة، هو ما يسعدنا ويحفزنا، ويمنحنا المزيد من الدوافع؛ من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات".