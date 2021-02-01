الرياضة

كهربا: سنقاتل للفوز على الدحيل.. ولا نفكر في بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، إن هناك حالة من الإصرار والرغبة لدى فريقه، من أجل عبور الدحيل القطري، الخميس المقبل، في مونديال الأندية بقطر.

 

وشدد كهربا، في تصريحات لموقع ناديه: "لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل.. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونخ، في الدور التالي، لكن بالنسبة لنا هذا الأمر مؤجل تماما".

 

وواصل: "الجهاز الفني واللاعبون يقومون بالتحضير لمواجهة الدحيل، بشكل جيد جدا، من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، بالإضافة إلى دراسة كل لاعب للمنافس في مركزه".

 

وأضاف: "ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة، في مواصلة تحقيق البطولات، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي، يعي تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه".

 

وأردف: "تواجد الجماهير في المطار، فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة، هو ما يسعدنا ويحفزنا، ويمنحنا المزيد من الدوافع؛ من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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