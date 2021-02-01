ماذا حدث في رويال رامبل 2021؟

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محمد سياف - ابو ظبي - فاز Edge برويال رامبل 2021 بعدما ألحق هزيمة براندي أورتن، نعم إيدج سيذهب إلى ريسلمانيا.

بعد تعرضه لإصابة منذ حدث Backlash العام الماضي في مايو، عاد Edge إلى رويال رامبل، وفاز بالمباراة التي تقوده إلى ريسلمانيا. ربما يعني هذا أن راندي أورتن سيفوز بلقب عالمي بين الحين والآخر .

إيدج يفوز برويال رامبل

دخل إيدج المركز الأول وأصبح ثالث شخص في التاريخ يفوز بالرويال رامبل. فاز بالمباراة أكثر من 29 شخصًا، بما في ذلك راندي أورتن المنهزم امام إيدج .

بعد فوز إيدج، كانت أهم الأخبار هي عودة كريستيان. لم يصارع كريستيان قط منذ عام 2014. تمت إزالته من القائمة بسبب ارتجاج في المخ. لقد بدا جيدًا حقًا ووصل إلى المربع الذهبي.

كانت عودة كريستيان، مثل رولينز، مفاجأة كبيرة، وعلى الرغم من أنه ليس مدهشًا مثل الرويال رامبل العادي بسبب عدم وجود جمهور مباشر، إلا أنه دائمًا قوي وممتع. زاوية الإصابة مع أورتن لم تكن مقنعة، لكن رد فعل إيدج في اللحظة الأخيرة كان مذهلاً، الذي انتزع النصر من أورتن، كان ممتازًا .

المشاركون الذين دخلوا فجاة هم: كارليتو، كين، كريستيان وسيث رولينز.