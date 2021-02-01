جمعية الصحفيين تنظم دورة في قانون لعبة الكرة الطائرة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

نظمت جمعية الصحفيين مساء أمس ممثلة بلجنتي التدريب و الاعلام الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد العماني للكرة الطائرة دورة تدريبية حول قانون لعبة كرة الطائرة والتغطية الصحفية وذلك بمقر الجمعية وتضمنت الدورة التدريبية محورين هامين حول التغطية الصحفية للقاءات كرة الطائرة والتي قدمها الاعلامي فاضل المزروعي والمحور الثاني حول القوانين والقواعد الرسمية للكرة الطائرة والتي قدمها الدكتور طارق محمد ابراهيم الخبير الفني بالاتحاد العماني لكرة الطائرة و بمشاركة عدد من الصحفيين والمراسلين من مختلف المؤسسات الاعلامية واقسام الاعلام المختلفة .

التغطيات الصحفية للكرة الطائرة

في بداية الدورة التدريبية تحدث الاعلامي فاضل بن ربيع المزروعي عضو لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين عن اهمية الأسس والمبادئ التي يجب ان يتحلى بها الصحفي في التغطية الصحفية في مباريات كرة الطائرة؛ من ناحية مباريات الدوري او النهائي او البطولات الاسيوية والخليجية والقارية، كما أشار الى أهمية البطولات النهائية وآلية تعامل الصحف مع الحدث، كما تحدث المزروعي عن أهمية الدقة والنزاهة في نقل الخبر من ناحية التصريحات والارقام التي انتهت بها اشواط المباريات والتقيد بالمعطيات الصحيحة من ناحية التعرف على مواقع اللاعبين في الملعب وأسمائهم بالاضافة الى معرفة بعض القوانين التي تهم القارئ لمعرفتها عند قراءة الخبر بالاضافة الى أهمية التقاط الصور في اللقاء وليست فقط على ارضية الملعب.

أما المحور الثاني فقد تحدث عن قانون لعبة كرة الطائرة واهم التحديثات التي طرأت على قوانينها من النواحي الفنية والادارية وقد تحدث الدكتور طارق محمد الخبير الفني بالاتحاد العماني للطائرة في البداية قدم نبذة تعريفية عن لعبة كرة الطائرة وتطرق للعديد من القوانين والاحكام ابرزها فلسفة القواعد والتحكيم والتجهيزات والادوات الخاصة باللعبة والطاقم المشارك للفرق وشكل وحركات اللعب .

اشادة وتكريم

وفي نهاية الدورة التدريبية قدم راعي المناسبة سعيد النهدي عضو مجلس ادارة جمعية الصحفين العمانية ورئيس لجنة التدريب كلمة شكر لكافة الحضور والمشاركين في الدورة من خلال البرامج التي تقدمها الجمعية لتمكين الصحفيين في أداء التغطيات الصحفية والالمام بالاسس والقوانين الخاصة باللعبات الرياضية كما أكد النهدي أن هناك العديد من البرامج والانشطة التي تنوي الجمعية الى تفعيلها تباعا خلال الفترات القادمة وبعدها قام بتوزيع شهادات التقدير على كافة المشاركين في الدورة .