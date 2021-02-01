عُمان للإبحار تعلن موعد إقامة أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2021 بمشاركة متوقعة لأكثر من 100 بحّار ناشئ

البطولة تعد منصة تدريبية مهمة لصقل مهارات البحّارة وإضافة فئة قوارب آر أس فنتشر

أعلنت مؤسسة عُمان للإبحار عن موعد إقامة النسخة الحادية عشر من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي2021 والمقرر إقامتها خلال الفترة من تاريخ 26-31 أكتوبر من العام 2021م في المدينة الرياضية بالمصنعة، حيث يتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 100 بحّار ناشئ من أكثر من 20 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة البحّارة الناشئين من مدارس الإبحار الشراعي التابعة لعُمان للإبحار للتنافس وخوض السباقات التي يشارك فيها مجموعة من البحّارة الدوليين البارزين الذين يتميزون بمستويات أدائهم القوية بهدف تبادل الخبرات والمهارات.

قوارب آر أس فنتشر

استحدثت اللجنة المنظمة فئات القوارب المشاركة في فعالية الأسبوع لهذا العام، بإضافة فئة قوارب آر أس فنتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنافسات وللمرة الأولى في تاريخ الفعالية، إضافة إلى ذلك سيخوض البحّارة المشاركون منافسات الأسبوع عبر قوارب الأوبتمست التي تعتبر القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2006 وما فوق، وفئة قوارب الليزر 4.7 للفئات العمرية من مواليد 2004-2009.

وفي هذا الصدد، قال راشد بن إبراهيم الكندي، مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار: “ستشهد النسخة القادمة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي إضافة فئة قوارب آر أس فنتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى السباقات والتي تعتبر فرصة لدمجهم مع المجتمع”.

وأضاف الكندي: يعتبر أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي منصة تدريبية مهمة لصقل مهارات البحّارة الصغار والناشئين في رياضة الإبحار الشراعي واكسابهم المزيد من الخبرات عن طريق احتكاكهم بغيرهم من البحّارة سواء من داخل السلطنة أو خارجها، موضحاً بأن المنافسات ستكون أيضاُ فرصة جيدة للمنظمين ومسؤولي السباقات لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات. كما أشار مدير عام الإبحار الشراعي إلى أن الحدث تمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أعداد كبيرة من البحّارة من أجل خوض غمار السباقات والتدريب في بيئة تنافسية محفزة وبمستوى عالٍ من الاحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن أشهر الشتاء في السلطنة توفر درجات حرارة معتدلة وسرعات رياح مثالية للقوارب الشراعية تبلغ سرعتها حوالي 14 عقدة بحرية، بالإضافة إلى ظروف إبحار تنافسية ومرافق ذات طراز عالمي في المدينة الرياضية بالمصنعة والتي تعد موقعا مثاليا لإقامة فعاليات الإبحار الشراعي.

كما ستشهد منافسات النسخة القادمة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي إقامة أربعة أيام من السباقات، تسبقها ثلاثة أيام من السباقات التدريبية والاستعدادية، مع حصص تدريبية في كل فئة من فئات القوارب يقدمها بحّارة محترفون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

ومن جانبه، قال فراس عسقول ، مدير الفعاليات والمشاريع بعُمان للإبحار: “يُعد أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي بمثابة الإعداد المثالي للمنافسات والبطولات الدولية، ونتطلع إلى الترحيب بالبحّارة مجدداً في النسخة القادمة مع مواصلة تطوير الحدث ليصبح واحداً من أهم السباقات التي يقصدها البحّارة المحليون والعالميون لخوض غمار المنافسات واكتساب الخبرات في بيئة مثالية للإبحار الشراعي في السلطنة”. وأضاف:ستوفر المدينة الرياضية بالمصنعة بيئة إبحار مثالية لجميع المشاركين وستمنحهم تجربة رائعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المرافق التي توفرها المدينة الرياضية ودعم خبراء التدريب لهم لكسب المزيد من الخبرات وتطوير وصقل مهاراتهم في مجال الإبحار الشراعي.

التسجيل والمشاركة

يمكن للبحّارة والمدربين الراغبين في التسجيل لأسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الأحداث والفعاليات مثل مواعيد وجداول السباق، زيارة الموقع الإلكتروني للفعالية.

يُعد أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي أحد أبرز الفعاليات التي أسستها عُمان للإبحار في عام 2011م وتحرص على إقامتها بشكل سنوي، إضافة إلى ذلك يعتبر منصة للشباب العُماني لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات أثناء خوض المنافسات ضد مجموعة من أمهر البحّارة الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الرياضية بالمصنعة أقيمت عليها العديد من فعاليات الإبحار الدولية، بما في ذلك بطولة العالم لليزر لعام 2013 وبطولة الليزر راديال العالمية في العام 2015 وبطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست في شهر أكتوبر من العام 2019م، بالإضافة إلى بطولة تكنو الآسيوية التي استضافتها السلطنة مؤخراً بالتزامن مع إقامة النسخة العاشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي في العام 2020م.