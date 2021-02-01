الأولمبي والريان والخيالة تخطف ألقاب الفئات وسط منافسة قوية

في مسابقة أسطبلات الريان لقفز الحواجز بالرحبة

تصوير ـ راشد الطوقي:

اختتمت ثالث مسابقات اسطبلات الريان لقفز الحواجز لهذا الموسم 2020/2021م بدعم من مالك الاسطبل خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي، والتي يشرف عليها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء. شارك في المسابقة 74 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم 28 خيلا وفئة (د1) على ارتفاع 100 سم 22 خيلا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم 10 خيول والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 10 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130سم بمشاركة 4 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة.

بدأت المسابقة في تمام الساعة 4 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 28 خيلا حيث حصل على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية وجاء في المركز الثاني الفارس حارث بن حمود المعولي على راغب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارسة اليقين بنت طاهر الكندي على فيوتشر من اسطبلات العربية والمركز الرابع الفارس احمد بن علي الخروصي على بيبي بلو من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الخامس الفارس هلال بن حمد الشكري على زمردة من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز السادس الفارس احمد بن حمود الوهيبي على تمارة من وحدة شرطة الخيالة والمركز السابع الفارسة كيارا على مهيب من اسطبلات العربية.

فئة (د1)

شارك في فئة (د1) على ارتفاع 100 سم 22 خيلا وحقق المركز الاول الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس مان بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك والمركز الثالث الفارس حيدر أنور الراشد على كوايدم من اسطبلات العربية والمركز الرابع الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال من مركز موجو للفروسية والمركز الخامس الفارس جمال بن حميد الشرياني على أي جيني من مركز موجو للفروسية والمركز السادس الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على أمبيرة من مدرسة السيب للفروسية.

الفئة (د)

شارك في الفئة (د) على ارتفاع 110 سم 10 خيول، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس محمد بن رشاد الهنائي على هيرو من اسطبلات الريان والمركز الثاني الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على شهاب من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثالث الفارس جمال بن حميد الشرياني على دارس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الرابع الفارس محمد بن رشاد الهنائي على هيرو من اسطبلات الريان

الفئة (ج)

كما شارك الفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 10 خيول حيث حقق المركز الاول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على تشارمنج جيل من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس خالد بن درويش الصبحي على برفك زد من اسطبلات الريان والمركز الثالث الفارس الشيخ خالد بن سعيد الوهيبي على اسكاي من اسطبلات الريان.

الفئة (ب)

وشارك في الفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 4 خيول وحصل على المركز الاول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هانج أوفر من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على صحوة من وحدة شرطة الخيالة.