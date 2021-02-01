ختام سباق الغليل للدراجات الهوائية ببلدة الدريز بعبري

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تصوير/ فهد بن سالم الشهومي

اختتمت أمس مجريات سباق الغليل الجبلي ببلدة الدريز بولاية عبري والذي شهد مشاركة اكثر من 100 متسابق ونظمه فريق الظاهرة للدراجات الهوائية ودروب عمان وبدعم من عدد من مؤسسات القطاع الخاص وقد روعي في السباق استخدام تقنيات حديثة للتحكيم لضمان دقة التحكيم ولتحقيق التباعد الاجتماعي حيث استمرت المنافسة لمدة ثلاثة ايام في مسار جبلي اتسم بالاثارة والمغامرات و التحديات المشوقة واكتشاف الطبيعة الجبلية وتضاريسها الرائعة وقد أسفرت نتائج السباق عن حصول المتسابق شهاب القمشوعي من فريق الظاهرة للدراجات الهوائية على المركز الاول وجاء في المركز الثاني المتسابق البريطاني جو بن من فريق بدومناتي بينما حصل على المركز الثالث لاعب فريق الوعل فهم الخياري، وفي فئة الناشئين حصل على المركز الاول المتسابق سالم الغافري والمركز الثاني المتسابق يحيى القسيمي والمركز الثالث جاء المتسابق بدر المنظري، وفي فئة الماستر حصل المتسابق حمد الوضاحي على المركز الاول وجاء المتسابق كريس هودجسون في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث المتسابق ناصر الصارخي، اما في فئة النساء فقد حصلت المتسابقة جازيل كورنيو على المركز الاول وحصلت على المركز الثاني المتسابقة تاسشا ماكنوت، بينما جاء المتسابق تشانتل انديرج في المركز الثالث.

وفي فئة الاطفال جاء المتسابق ابراهيم الغافري في المركز الاول وفي المركز الثاني جاء المتسابق غيم الصارخي بينما كان المركز الثالث من نصيب المتسابق سيف الله الهنائي وفي فئة الاطفال حصل المتسابق خالد الغافري على المركز الاول وانتزع المتسابق اياس الحاتمي المركز الثاني بينما جاء المتسابق احمد العلوي في المركز الثالث.