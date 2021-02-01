واصل نادي اهلي سداب سلسلة التعاقدات وعودة بعض اللاعبين مجددا لتدعيم صفوف فريق كرة اليد استعدادا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى ودرع الوزارة العاشرة للموسم الرياضي الجديد 2020/2021 ، حيث يطمح الفريق في المنافسة على ألقاب مسابقات الموسم الحالي وسيكون اول ظهور للفريق يوم الجمعة القادم من خلال اللقاء الذي يجمعه مع نادي السويق في مسابقة درع الوزارة العاشرة في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق .

ومن أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق كل من حمد الدغيشي وقيس الحسني وصلاح الدغيشي ومنير البلوشي وعماد الدغيشي إلى جانب مجموعة اخرى من اللاعبين المجيدين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهلي سداب يواصل سلسلة تعاقداته لدعم فريق اليد قبل بداية مشواره بمسابقة درع الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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