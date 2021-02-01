اليوم المعمري يشارك في اجتماع اللجنة التنظيمية للقدم الخليجية عن بعد

يشارك سعادة حمد بن حمدان المعمري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم عضو اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الدوري للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد ويترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن خليفة بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية ومن أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها تلك التي تتعلق ببرامج وأنشطة اللجنة للعام الجاري ٢٠٢١، ومن ضمنها إقامة بطولة الأندية الخليجية في شهر يوليو المقبل بنظام التجمع، بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحات الأعضاء للفترة المقبلة.

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