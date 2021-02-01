لجنه تقييم ملفات خليجي ٢٥ تدرس تقرير فريق التفتيش لمدينة البصرة

يترأس الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني ونائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في الثامن من فبراير الحالي اجتماع لجنة تقييم ملفات خليجي ٢٥، وستدرس اللجنة التقرير المقدم من فريق التفتيش الذي قام بزيارة لمدينة البصرة العراقية خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ يناير الماضي بهدف الوقوف على جاهزية الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة البطولة المزمع إقامتها نهاية العام الجاري.

وسترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي سيجتمع في التاسع من فبراير الجاري برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور نائبه الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي وأعضاء المكتب.

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