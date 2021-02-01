العوفي ثالثاً في الفئة ” ن” والعامري خامسا وانسحاب الرواحي بسبب أعطال سيارته في ختام رالي قطرالدولي

حقق المتسابق زكريا العوفي وملاحه عمار البلوشي المركز الثالث ضمن المجموعة “ن” وفي المركز الثامن في ترتيب عام المتسابقين في ختام الجولة الاولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات التي جرت بالدوحة امس الاول بمشاركة حوالي 18 متسابقا من مختلف الدول والفئات، كما حصل المتسابق زكريا العامري ومعه ملاحه محمد المزروعي على المرتبة الخامسة في ترتيب الفئة ” ن” والعاشر في المجموع العام.

وقد توج بلقب الجولة الاولى المتسابق الدولي ناصر العطية والذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد حالات الفوز برالي قطرالدولي إذ تمكن من تحقيق فوزه ال 15 بالرالي، كما تمكن القطري عبدالعزيز الكواري من اعتلاء منصة التتويج بالمركز الثاني يليه زميله خالد السويدي ثالثاً.

البداية استعراضية

أقيمت المرحلة الاستعراضية في المواقف الخاصة بمجمع كاتارا والذي احتضن المرحلة لمسافة حوالي 4 كيلومترات ، حيث تصدر البريطاني كريس ميكي المرحلة تلاه البطل ناصر العطية ثم عبدالعزيز الكواري، وسجل عبدالله الرواحي المركز الخامس في هذه المرحلة ، حيث سيطرت سيارات الفئة ” ار 5 ” على المرحلة وخاصة بعد عودة متسابقين كبارأمثال خالد السويدي وعبدالعزيز الكواري إلى البطولة.

خروج مفاجئ للرواحي

مراحل اليوم الثاني للرالي والتي أقيمت يوم السبت الماضي شهدت انسحاب المتسابق عبدالله الرواحي من الرالي بعد حدوث عطل ميكانيكي بالسيارة بسبب كسر في عمود المقود والذي قرربموجبه الرواحي الانسحاب من اليوم والعودة مجددا في السوبر رالي في اليوم اللاحق ، لكن السيارة أبت أن تعمل في اليوم الثاني ليترك الرواحي الرالي خلف المقود ليجلس متفرجاً على زملائه بالمراحل، وأكد الرواحي بأن السيارة لم تعمل بتاتا وهذا قد يحدث في أي رالي عالمي أو محلي وسوف نستعد لرالي عمان بشكل أفضل بمشيئة الله.

وتسببت مراحل ومسارات الرالي في قطر بخروج معظم المتسابقين عن المسار الصحيح بسبب تداخل طرق فرعية في مسار الرالي وبالتالي حدوث حالة من التوهان لبعض المتسابقين الذين خسروا بعض الوقت حتى عادوا إلى المسار الصحيح ، وأنهى الثنائي العماني زكريا العامري وزكريا العوفي المرحلتين الأولى والثانية في هذا اليوم وعادا إلى مرآب الصيانة لأجراء التصليحات العاجلة خلال الوقت المحدد.

ومع انطلاقة اليوم الأخير من الرالي قدم متسابقانا العامري والعوفي مستويات قوية وخاصة المتسابق زكريا العامري وملاحه محمد المزروعي على متن سيارة سوبارو امبريزا “ان14 ” وتمكن من تسجيل تواقيت وأزمنة قوية في المجموعة الخاصة بفئة سيارته ، حيث سجل في المرحلة الأخيرة من الرالي زمنا أسرع من المتصدر الكويتي مشاري الظفيري ، ولولا الجزاء المفروض عليه من اللجنة في اليوم السابق لكانت نتيجته أفضل مما كان مع نهاية الرالي.

أما البطل الفائز بالمركز الثالث بالفئة التجارية”ن” المتسابق زكريا العوفي فقد واجه العديد من المشاكل ومن ضمنها حدوث ثقب في إطار السيارة وضياع وقت إضافي بعد خطأ في تحديد المسار الصحيح بالمرحلة ، وكذلك فقدانه للفرامل قبل مرحلتين من الختام ، كل ذلك أخره إلى المركز العاشر مع ختام آخر مراحل الرالي ، لكن توقيته السابق مكنه من الفوز بالمركز الثالث خلف المتصدر مشاري الظفيري والقطري راشد المهندي.