اتحاد الكرة يستقبل وفدا إيفواريا للترويج لأنوما .. صور

استقبلت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وفدا من كوت ديفوار برئاسة الجنرال لاسانا بالينفو رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور ثيموتي ايزوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد الإيفواري للترويج لمواطنه جاك أنوما المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الانتخابات المقرر اجراؤها في مارس المقبل بالمغرب.



كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد فى وقت سابق على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.



وأضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.



يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.