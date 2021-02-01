إنجازات كبيرة في سباحة الاتحاد السكندري

حقق فريق السباحة بنادي الاتحاد السكندري إنجازات ومراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، واستطاع فرق "سيد البلد" حصد ترتيب عام أول بطولة إسكندرية في سباحة الزعانف والمونو وحصد ٣٩ ميدالية ذهبية و٤٤ ميدالية فضية و٣٦ ميدالية برونزية و٩ كؤوس وحصلوا أيضا علي العديد من المراكز جاءت كالآتي: ١-مركز تاني مرحله ١٢ سنة. ٢-مركز تاني مرحله ١٣ سنة. ٣-مركز أول مرحله ١٥ سنة. ٤-مركز أول مرحله ١٧ سنة. ٥-مركز اول مرحله ١٩ سنة. ٦-مركز تاني مرحله العمومي. ٧-كأس أحسن سباحة مرحله ١٢ سنة. ٨-كأس أحسن سباح لمرحلة ١٥ سنة. ٩-كأس أحسن سباح لمرحلة ١٧ سنة. وجاء جهاز قطاع السباحة كالأتي: دكتور عمرو حسنين رئيس الجهاز. كابتن حسن هاني مدير فني سباحه بالزعانف و مونو كابتن مؤمن الجيار مدرب عام ناشئين كابتن علي الياباني كابتن مصطفي بخيت كابتن خالد ادم كابتن احمد حازم

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