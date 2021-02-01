بدر بانون: سنقاتل أمام الدحيل القطري.. ونشاهد مبارياته كل يوم

أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل، يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية ومواصلة الطريق في المونديال، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكن الأهلي لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز.

وقال بانون: «الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل و‏ضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية. لدينا دوافع ‏كبيرة جدا في المونديال من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا ‏العظيمة في كل مكان».‏

وأضاف: «لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها. نتحدث ‏كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة ‏والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة».‏

وأشار بانون إلى أنه فخور باللعب في صفوف الأهلي الذي يمتلك شعبية طاغية في كل مكان، ‏وهو ما يدفع اللاعبين إلى القتال داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات.‏

واختتم بدر بانون تصريحاته قائلًا: «شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا ‏في الدوحة. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة ‏يوم الخميس المقبل أمام الدحيل».‏