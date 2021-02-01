بدر بانون: متحمسون لعبور الدحيل والذهاب بعيدا في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل، يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية ومواصلة الطريق في المونديال، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكن الأهلي لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز.

وقال بانون: «الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل و‏ضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية. لدينا دوافع ‏كبيرة جدا في المونديال من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا ‏العظيمة في كل مكان».‏

وأضاف: «لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها. نتحدث ‏كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة ‏والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة».‏

وأشار بانون إلى أنه فخور باللعب في صفوف الأهلي الذي يمتلك شعبية طاغية في كل مكان، ‏وهو ما يدفع اللاعبين إلى القتال داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات.‏

واختتم بادر بانون تصريحاته قائلًا: «شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا ‏في الدوحة. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة ‏يوم الخميس المقبل أمام الدحيل».‏