نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولو الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك من أجل ضم أسامة فيصل، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك الزمالك باستمرار أسامة فيصل مع الفريق، في ظل رغبة مهاجم الفريق في الخروج من أجل الحصول على فرصة المشاركة، خاصة بعد تعاقد الزمالك مع كل من مروان حمدى وسيف الدين الجزيري.

وفي سباق متصل، يرغب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية في صفوف نادي أهلي جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي أهلي جدة السعودي، لاستعارة محمود علاء مدافع القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجارى، لكن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لرفض عرض أهلي جدة، في ظل الحاجة إلى خدماته باعتباره أحد القوام الأساسي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.