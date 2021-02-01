نيمار يفضل البقاء مع باريس سان جيرمان

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محمد سياف - ابو ظبي - قال النجم البرازيلي نيمار إنه يأمل في البقاء في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، كما يتمني أن يستمر زميله كيليان مبابي في الفريق نفسه. ويتفاوض نيمار مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2022.

وقال البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا في مقابلة على قناة TF1 الفرنسية التي بثت ليلة الأحد: “أنا سعيد جدًا في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيرًا”.

وأضاف: “لا أستطيع حقاً معرفة السبب.” أشعر أنني في حالة بدنية جيدة وقد تكيفت ، وأنا أكثر هدوءًا.أنا سعيد جدا هنا. أريد البقاء في باريس سان جيرمان. ”

انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو (269 مليون دولار).

وقال نيمار إنه يأمل أيضًا أن يجدد مبابي عقده، خاصة بعد ربط اسم المهاجم الفرنسي بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر ، وأضاف نيمار: “أتمنى من كيليان (مبابي) أيضًا البقاء مع باريس سان جيرمان “. بالطبع هذه رغبة كل المشجعين. ”

وأكمل نيمار “نريد أن يحافظ باريس سان جيرمان على فريق ممتاز. أريد أن أستمر في فعل ما كنت أفعله دائمًا. لعب كرة القدم والاستمتاع هو أهم شيء.”

وأحرز مبابي 16 هدفا في جميع المباريات ضد باريس سان جيرمان هذا الموسم، بينما سجل نيمار 13 هدفا رغم غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وأشار البرازيلي إلى أن “علاقتي مع زميلي كيليان مبابي تشبه علاقة الإخوة “. وتابع نيمار : “أنا الأكبر. نحب أن نلعب سويًا. أحب أن أجعله يبذل قصارى جهده. أسميه الصبي الذهبي لأنه حقًا ذهبي.” لديه قلب متسامح. حتى خارج الملعب، إنه رائع. ”

بعد هزيمة الأحد، بقي رصيد باريس سان جيرمان عند 45 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليل ونقطة واحدة خلف ليون الثاني.