محمد الحصري: السوشيال ميديا سبب الشحن في لقاءات الزمالك والجونة

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة أن قرار تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا لنادي الجونة تم اتخاذه منذ الموسم الماضي.
وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن عدم الابقاء على رضا شحاتة في المواسم الماضية كمدير فني كان من أجل الحفاظ عليه واكتمال الخبرات الذي اكتسبها.
وتابع أنه لا أزمة بين الجونة و الزمالك وفريقه كان يرغب في ضم أكثر من لاعب في القلعة البيضاء ابرزهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي الحاليين عندما كانا في الزمالك خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن السوشيال ميديا سبب الشحن والضغط العصبي في لقاءات الزمالك والجونة في المدرجات أو الملعب.
وأتم أن حسام الزناتي لعب دورا كبيرا في صعود الجونة للدوري الممتاز.
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