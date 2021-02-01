تعرف على رقم قميص مصطفى محمد مع جالاتا سراي

كشف نادي جالاتا سراي التركي، عن القميص الذي سيرتديه مصطفى محمد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد نادي جالاتا سراي التركي صورًا لـ مصطفى محمد بالقميص رقم 31، وهو القميص الذي سيرتديه مع الفريق، بعد إعلان انضمامه رسميًا منذ قليل.