ممدوح عيد يرحب بـ أسامة جلال ودييجو رولان بعد التوقيع لـ بيراميدز

استقبل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الثنائي الجديد المنضم لفريق الكرة، النجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان، والمدافع الشاب أسامة جلال، ورحب باللاعبين الجديدين وتمنى لهما التوفيق في المرحلة المقبلة.
وأعلن بيراميدز في آخر أيام باب القيد التعاقد مع أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي قادما من انبي، بجانب النجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان، لدعم الدفاع والهجوم في المرحلة المقبلة.
وصل دييجو رولان مهاجم بيراميدز الجديد إلى القاهرة وتواجد في مقر النادي اليوم، بعد توقيع عقوده مع بيراميدز بشكل رسمي مؤخرا ليصبح لاعبا في صفوف الفريق بداية من انتقالات يناير الماضي.
وحرص المهاجم الأوروجوياني الدولي على الاستقرار في القاهرة من أجل مزيد من التركيز مع بيراميدز، حيث حضر بصحبة أسرته بالكامل، ليبدأ مشواره مع الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة الهامة.
واستقبل محمد صلاح مدير الفريق ومحمد طاهر النجار إداري فريق الكرة، النجم الأوروجوياني في جولة داخل غرف ملابس بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بوجوده في صفوف بيراميدز وتشوقه لخوض أول مباراة بقميص الفريق خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، شارك أسامة جلال صباح اليوم في أول تدريباته مع الفريق استعدادا لمباراة انبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت والمحدد لها الأربعاء المقبل.
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