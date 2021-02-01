شاهد.. أول تدريب لـ مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

خاض مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي والمنتقل حديثًا من الزمالك، مرانه الأول مع فريقه التركي الذي أعلن إتمام الصفقة بصورة رسمية مساء اليوم، الإثنين.
ونشرت القناة الرسمية لجالاتا سراي جزءا من مران الفريق اليوم، الذي شهد تواجد مصطفى محمد استعدادًا لخوض مواجهة بلدية أسطنبول مساء غدًا، الثلاثاء في الدوري التركي.
وشهد المران مشاركة مصطفى محمد، بالإضافة إلى دياندري يدلين المنتقل حديثًا لجالاتا سراي من نيوكاسل الإنجليزي.
وتعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار، مع أحقية شراء اللاعب مقابل أربعة ملايين دولار.
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