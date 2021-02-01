الأوزبكستانى جامالوف مديرا فنيا لمنتخب الجودو

قرر مجلس ادارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى التعاقد مع الأزوبكستانى جامالوف أدهم 50عاما لتولى مهمة المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى الأول الذى يستعد لخوض منافسات بطولات الجراند سلام وبطولتى إفريقيا والعالم ، والاستعداد للدورة الأوليمبية.

وقال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن المجلس قرر التعاقد مع جامالوف نظرا لسيرته الذاتية القوية، حيث رجحت كفته عن مواطنه الذى يتولى تدريب نادى الوحدة السعودى، بعد تلقى الاتحاد السيرة الذاتية لمدربين إثنين من اوزبكستان ، وتم المفاضلة بينهما، ووقع اختيار المجلس بالكامل على جامالوف، لأنه تولى تدريب منتخبات لسنوات طويلة، ويمتلك الخبرة الكبيرة فى التعامل مع الابطال والبطولات المختلفة، مشيرا الى أن المدرب بدأ التدريب عام 95مع نادى تشيلينجير الكندى، ثم تولى بعد ذلك تدريب العديد من الأندية فى بلاده وخارجها، وقاد منتخب لاتفيا لمدة عام خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015،ثم المنتخب السعودى لمدة أربع سنوات خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وأخيرا منتخب بلاده من 2019، الآن.



وأضاف رئيس الاتحاد أن التعاقد مع المدير الفنى الجديد حتى الانتهاء من منافسات دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، لافتا إلى أن الاتحاد خاطب سفارة بلاده بالقاهرة للحصول على تأشيرة دخوله مصر لاتمام التعاقد، والبدء فى تدريب المنتخب الذى يستعد لبطولة الجراند سلام التى تقام فى اوزبكستان اوائل مارس المقبل، ثم بطولة الجراند سلام فى جورجيا منتصف مارس، وبطولة الجراند سلام أيضا فى تركيا اوائل شهر أبريل، والمشاركة فى بطولة إفريقيا التى تستضيفها المغرب مايو المقبل، وبطولة الجراند سلام فى العاصمة الفرنسية باريس أخر مايو، ثم المشاركة فى بطولة العالم بالمجر يونيو المقبل.



وأشار رئيس الاتحاد أنه قام بمخاطبة دول اوزبكستان وجورجيا وروسيا لإقامة معسكرات تدريب خارحية استعدادا لخوض منافسات هذه البطولات، فضلا عن الاتفاق مع أحد الجامعات اليابانية على تنظيم معسكر إعداد للمنتخب قبل الاوليمبياد بنحو شهر تقريبا لتجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا وذهنيا بفترة كافية قبل المعترك الأوليمبى.