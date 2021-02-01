محمد هاني ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

انتظم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في كأس العالم للأندية.
ونفذ هاني برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري قبل مغادرة القاهرة.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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