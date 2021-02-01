الرياضة

محمد هاني ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

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انتظم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في كأس العالم للأندية.

ونفذ هاني برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري قبل مغادرة القاهرة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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