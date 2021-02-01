وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقدرة الدولة المصرية على استضافة هذا الحدث العالمي، في هذا التوقيت، الذي يرفض بيع البعض تحمل المسئولية، ولكن مصر أثبتت قدرتها وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية في توقيت صعب يمر به العالم.
وأشار محمود حسين في تهنئته للوزير إلى أن هذا التنظيم يعتبر نموذجا يحتذى به في كافة الاتحادات الدولية، وفازت مصر بالتحدي الصعب.
وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على هذا التحدي بتنظيم مونديال العالم لليد، والخروج به إلى بر الأمان، وهذا التنظيم الناجح يعتبر إعجازا غير مسبوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود حسين يهنئ وزير الرياضة والاتحاد الدولي لليد بنجاح تنظيم المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.