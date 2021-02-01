حسين الشحات يعود لمران ‏الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الدحيل القطري

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة التي أقيمت مساء اليوم، في ثالث مران للفريق، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، المقرر لها يوم الخميس المقبل في منافسات كأس العالم للأندية.
وشارك الشحات في المران الجماعي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
وكان الشحات شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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