استعدادا لمواجهة الدحيل.. مران بدني وفني قوي لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث للفريق أعلى ملعب الجامعة في قطر.
شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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