قال أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يمثل قارة كبيرة بحجم أفريقيا، مشيرا إلى أنه يسعى لبذل أقصى ما لديه؛ لإسعاد الجماهير الكبيرة الذي يمتلكها النادي في مختلف الأنحاء.
وأضاف "ديانج"، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "الأهلي"، "نحن نمثل قارة أفريقيا، وهذا شيء يسعد قلوبنا، ليس أي فريق يمكنه التواجد هنا، أتمنى أن أبذل كل جهدي من أجل إسعاد جماهير الأهلي، مباراتنا أمام الدحيل ستحدد أشياء كثيرة، أركز أنا وبقية اللاعبين من أجل تقديم أفضل ما لدينا".
وتابع "في كل مكان نذهب إليه نجد جماهير الأهلي تدعمنا، وسنبذل كل جهدنا لنجعلهم فخورين بالفريق، فترة إصابتي بفيروس كورونا كانت صعبة، لأنني وقتها كنت أنتظر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بفارغ الصبر، وهذه إرادة الله، ولكن الحياة لن تقف عند هذه المباراة وأنتظر النهائي المقبل والمواجهات المهمة الكثيرة التي سأشارك فيها مع الأهلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديانج: الأهلي يمثل قارة كبيرة بحجم أفريقيا.. ونسعى لإسعاد الجماهير العظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.