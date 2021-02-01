هادي خشبة: على لاعبي الأهلي التحلي بشخصية البطل.. والجمهور يمثل ضغطا كبيرا

طالب هادي خشبة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، لاعبي الفريق بالتحلي بشخصية البطل قبل المواجهة المهمة والمرتقبة مع الدحيل القطري فى افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال "خشبة"، في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الاستاد" مع كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "لابد من تهيئة اللاعبين معنويا، ويجب أن يعلمون أنهم يمثلون أكبر أندية القارة".

وتابع لاعب النادي الأهلي الأسبق "لابد أن يزرع الجهاز الفني شخصية البطل داخل اللاعبين، لابد أن يتحلى الجميع بروح الفانلة الحمراء، هناك مباريات سيخوضها الأهلي بكأس العالم للأندية مختلفة عن المباريات المحلية".

وأكد أن حسين الشحات لاعب مميز لكنه مهتز المستوى، مشيرا إلى أن الجمهور يمثل ضغطا كبيرا على "الشحات"، وهذا الأمر غير صحي، ولابد أن يتخلص اللاعب نفسه من هذا الضغط الكبير.

واختتم كلماته ضاربا مثالًا مميزا لثبات المستوى، مشيرا إلى محمد بركات الذي كان لا يلتفت إلى أي ضغوط أماه مهما كان حجمها.