فيديو.. عبدالرحمن مجدي يفتتح حفل زفافه بالشماريخ

ظهر عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بالشماريخ في أول مشهد خلال حفل زفافه المقام حاليا ق بأحد فنادق طريق المنصورية وسط عدد من لاعبي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ويغيب عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي عن مواجهة سموحة القادمة، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

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